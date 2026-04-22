Protezioni del parcometro ko dopo l’ennesimo urto | all’incrocio restano solo danni e attesa per i lavori

A Como, all’incrocio tra via Mentana e via Morazzone, il parchimetro installato a gennaio è stato danneggiato ancora una volta a causa di un urto. Le protezioni sono state rovinare e ora l’apparecchio si trova in condizioni precarie, con i danni visibili e nessuna riparazione in vista. La zona resta così senza un sistema funzionante di pagamento per la sosta, mentre si attendono i lavori di riparazione.

All’incrocio tra via Mentana e via Morazzone, a Como, il parchimetro installato lo scorso gennaio continua a essere al centro di episodi che sollevano più di una perplessità.Barriere già danneggiateA protezione del dispositivo erano state posizionate alcune barre bianche e rosse, pensate per.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ennesimo incidente all'incrocio di San Bonico: donna incastrata nell'auto dopo lo scontroScontro tra una Suzuki Swift e un’Audi A3 in strada Valnure, alla rotonda di San Bonico nella mattinata di sabato 28 marzo. Grave urto all'incrocio fra moto e auto: donna portata d'urgenza in ospedaleIn seguito a una prima collisione, la moto sarebbe andata a sbattere contro un'altra auto ferma.