Un videomaker di una scuola in una piccola città russa utilizza la videocamera per documentare gli eventi quotidiani nella sua comunità, scegliendo di mostrare la realtà che lo circonda. Questa scelta lo porta a decidere di lasciare il Paese per condividere con il mondo le immagini che ha raccolto. Nel frattempo, un film contro le guerre ha recentemente vinto un premio Oscar e arriverà nelle sale italiane dal 16 aprile.

R oma, 13 apr. (askanews) – Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre ha appena vinto l’Oscar come miglior documentario e dal 16 aprile arriva nei cinema italiani. Cento proiezioni in più di 30 città italiane, a cominciare da quella al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti, a Roma, accompagnata da Andrea Segre, Francesca Mannocchi, Marco Damilano e Andrea Fabozzi. Il documentario diretto da David Borenstein e Pavel Talankin è la testimonianza di un insegnante durante la guerra, un reportage “segreto” per mostrare come il potere vorrebbe riscrivere l’educazione. Di cosa parla Mr. Nobody against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Videomaker di una scuola di una piccola città russa, Pasha usa la videocamera per raccontare ciò che accade davvero intorno a lui. Un gesto di resistenza che lo porterà a scegliere di lasciare il proprio Paese per portare quelle immagini al mondo

Testo e significato di Basta, la reazione di Ghali a ciò che succede intorno a lui, anche prima delle OlimpiadiGhali ha pubblicato la canzone "Basta", poche ore prima dell'esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove è...

È il trionfo della vita che corre veloce, di una donna che non ha dovuto scegliere tra sogni olimpici e famiglia. E il bacio più bello è proprio per il figlio di 3 anni«Tommi…» – un grido che scavalca le transenne, le lacrime che rigano il volto ancora segnato dalla fatica e quel bisogno fisico di stringere il suo...

| ORGOGLIO ITALIANO! Joe, uno dei videomaker/fotografo di Louis, prima dell'inizio del concerto di Milano ha incontrato @louisfamilan e si è fatto spiegare le FA in anteprima! ps Louis ha repostato il video x.com

Alessandro Pulloni: un videomaker di fama internazionale Alessandro ci presenta il suo workshop, pensato per includere proprio tutti Il workshop, dove e quando si svolgerà e le sue caratteristiche Il workshop si svolgerà il 13 e il 14 marzo, dalle ore 15:00 alle - facebook.com facebook