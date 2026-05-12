Una raccolta fondi per organizzare il funerale di Damian il senzatetto trovato morto in via Ravenna

Un’associazione ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese del funerale di Damian, un senzatetto trovato senza vita in via Ravenna. Damian, che abitava in strada da diverso tempo, considerava corso Vittorio Emanuele come il suo punto di riferimento. La campagna mira a garantire a Damian una degna sepoltura, dopo che la sua presenza era diventata parte integrante di quella zona.

“Damian non aveva una casa.. corso Vittorio era la sua casa: diamogli almeno una tomba”.Questo l'oggetto della raccolta fondi lanciata dall'associazione “Amici di corso Vittorio” per organizzare il funerale di Damian, presenza fissa in corso Vittorio Emanuele, che viveva in strada da tempo e che.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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