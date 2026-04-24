Trovato morto in un rudere di via Ravenna | si pensa sia Damien senzatetto molto conosciuto in città

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, un uomo è stato trovato senza vita in un vecchio stabile di via Ravenna. Le autorità stanno procedendo con il riconoscimento ufficiale, ma le prime indicazioni suggeriscono che si tratti di Damien, un cittadino polacco di 44 anni noto nel quartiere. La sua presenza in città era frequente e conosciuta dalla comunità locale.

Mentre sono in corso le procedure per il riconoscimento formale, gli elementi raccolti fanno ritenere che il senzatetto trovato morto nella mattinata di venerdì 24 aprile in un rudere di via Ravenna possa essere Damien, cittadino polacco di 44 anni, molto conosciuto in città.L’uomo viveva a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Uomo trovato morto in un rudere di via Ravenna, sul posto i carabinieri [FOTO]Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un edificio abbandonato nel centro di Pescara. Area ex Stamoto. Senzatetto trovato mortoViveva tra gli invisibili, nascosto al mondo dai rovi e dai cespugli dell’ex Stamoto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa da Sessa Aurunca (Caserta): amico confessa omicidio; Vasto, 21enne ucciso nel garage: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Giallo a Padova, trovato morto un 48enne italiano con ferite da arma da taglio. Giallo nei boschi a Brinzio, trovato morto un uomo: potrebbe essere scomparso da tempoTrovato morto un uomo nei boschi di Brinzio: autopsia e accertamenti chiariranno identità e cause del decesso. Potrebbe essere una persona scomparsa: ecco cosa è stato scoperto. notizie.it Senzatetto trovato morto in un rudere in centro, indagini in corsoUn uomo è stato trovato morto in un edificio abbandonato nel centro di Pescara. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un senzatetto di cui si erano perse le tracce. (ANSA) ... ansa.it Uomo trovato morto nel centro di Pescara - facebook.com facebook #Garlasco, il giallo del pensionato trovato morto, "Bisogna capire il perché non abbiano indagato" L'avvocato Gallo a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com