L' Usb su Damien il senzatetto trovato morto in un rudere di via Ravenna | Servono risposte concrete contro la marginalità

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto in un rudere di via Ravenna, a Pescara. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle associazioni sindacali, che chiedono risposte concrete per contrastare la marginalità. La vicenda si inserisce in un quadro di segnalazioni di criticità legate alle condizioni di homeless nella città, evidenziando come le politiche sociali e abitative siano ritenute insufficienti dalle organizzazioni coinvolte.