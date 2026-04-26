L' Usb su Damien il senzatetto trovato morto in un rudere di via Ravenna | Servono risposte concrete contro la marginalità
Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto in un rudere di via Ravenna, a Pescara. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle associazioni sindacali, che chiedono risposte concrete per contrastare la marginalità. La vicenda si inserisce in un quadro di segnalazioni di criticità legate alle condizioni di homeless nella città, evidenziando come le politiche sociali e abitative siano ritenute insufficienti dalle organizzazioni coinvolte.
“La tragica vicenda di Damien a Pescara, l’uomo senza fissa dimora trovato morto in un rudere della nostra città, rappresenta l’ennesima drammatica conferma del fallimento delle politiche sociali e abitative messe in campo dalle istituzioni”.Ad affermarlo è l’Usb Abruzzo-Molise parlando del.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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