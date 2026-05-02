A Messina, un nuovo progetto dedicato all'inclusione nel calcio prende forma allo stadio Peloro, combinando l’attività sportiva con interventi terapeutici. Due fratelli sono i promotori di questa iniziativa, che prevede la presenza di terapisti durante gli allenamenti. La presenza dei professionisti sul campo mira a integrare le sessioni sportive con interventi di supporto e riabilitazione, creando un modello pensato per favorire la partecipazione di atleti con differenti bisogni.

?? Cosa scoprirai Come cambierà l'allenamento grazie alla presenza dei terapisti in campo? Chi sono i due fratelli dietro questo nuovo modello sportivo? Dove si può partecipare gratuitamente all'open day di sabato 30 maggio? Perché questo progetto punta a colmare un vuoto assistenziale a Messina??? In Breve Open day gratuito sabato 30 maggio ore 10:00 presso Centro Sportivo Aurora. Target progetto bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Promotori Salvatore e Alessandro De Natale .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, calcio e terapia: nasce il progetto inclusivo a Peloro

Notizie correlate

Calcio inclusivo con supporto di terapisti, a Messina nasce Peloro Next GenerationA Messina prende forma un nuovo progetto sportivo dedicato ai bambini: Peloro Next Generation.

Calcio ed eSport nei reparti: nasce il campionato inclusivoLa Figc – Lega nazionale dilettanti ha presentato al Grattacielo della Regione Piemonte il programma Vinciamo Insieme, un’iniziativa che porta...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: La Reggina presenta un esposto contro il Messina: Campionato falsato, schierati giocati con tesseramento nullo; Reggina, esposto alla Figc: Irregolarità del Messina, campionato falsato; Allergie respiratorie, un documento per ridurre i rischi; Medicina di precisione, accordo tra Asp Palermo e Fondazione Heal Italia.

Buongiorno, ci troviamo a Messina e vorremmo presentarvi una delle denominazioni elettorali più notevoli di sempre: Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto. #candida x.com