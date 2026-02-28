Nasce Vita Maris | pesca sportiva ambiente e inclusione al centro della nuova associazione
È stata annunciata la nascita di “Vita Maris”, una nuova associazione dedicata alla pesca sportiva, alla tutela dell’ambiente e all’inclusione sociale. La sede si trova a Casalabate, marina di Squinzano, e l’obiettivo è creare uno spazio che metta insieme sport, rispetto per il mare e integrazione tra diverse comunità. La presentazione ufficiale si è svolta di recente nel territorio.
