Nasce Vita Maris | pesca sportiva ambiente e inclusione al centro della nuova associazione

È stata annunciata la nascita di “Vita Maris”, una nuova associazione dedicata alla pesca sportiva, alla tutela dell’ambiente e all’inclusione sociale. La sede si trova a Casalabate, marina di Squinzano, e l’obiettivo è creare uno spazio che metta insieme sport, rispetto per il mare e integrazione tra diverse comunità. La presentazione ufficiale si è svolta di recente nel territorio.