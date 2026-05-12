Una musica celestiale in viaggio Miranda show | assist palo e rigore Helland una maturità a pieni voti Pobega riporta ordine e resistenza

Durante la partita, Pessina si distingue nel primo tempo con un intervento efficace al 13’, bloccando un tentativo avversario. Al 42’, tenta un passaggio rischioso che non trova compagni pronti a sfruttarlo, evidenziando qualche errore di misura. Nel frattempo, si sono susseguite diverse azioni e momenti chiave, tra cui un rigore e alcune occasioni da gol, senza comunque modificare il risultato finale.

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