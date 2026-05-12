Una musica celestiale in viaggio Miranda show | assist palo e rigore Helland una maturità a pieni voti Pobega riporta ordine e resistenza
Durante la partita, Pessina si distingue nel primo tempo con un intervento efficace al 13’, bloccando un tentativo avversario. Al 42’, tenta un passaggio rischioso che non trova compagni pronti a sfruttarlo, evidenziando qualche errore di misura. Nel frattempo, si sono susseguite diverse azioni e momenti chiave, tra cui un rigore e alcune occasioni da gol, senza comunque modificare il risultato finale.
Pessina 6,5 Al 13’ parte col piede giusto bloccando la conclusione di Giovane. Piede sbilenco ed eccesso di sicurezza quando al 42’ serve il pallone a McTominay che spreca. Zero colpe sui due gol, qualche brivido nel finale, ma tanta personalità. Helland 6,5 Fino al 47’ non sbaglia nemmeno la punteggiatura. Sul gol di Di Lorenzo si fa un po’ portare a spasso da Hojlund, che apre lo spazio alla conclusione vincente del compagno. Si prende un’ammonizione ingenua, ma mostra di avere qualità su cui lavorare. Lucumi 6,5 Nel primo tempo è quasi sempre in controllo, a inizio ripresa va un po’ in affanno anche lui sul ‘risveglio’ di Hojlund. Poi torna dominante: peccato solo l’ammonizione che gli farà saltare la trasferta di Bergamo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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