Arvid Lindblad riporta una Formula 1 in India | show a Delhi per il Red Bull Moto Jam con la RB8 in livrea VCARB

Un evento di Formula 1 si svolge a Delhi, in India, con una monoposto che partecipa al Red Bull Moto Jam. La vettura, una RB8 in livrea VCARB, si esibisce tra drifting, stunt show e gare di motocross. L’evento include anche un omaggio all’Holi, la festa dei colori, coinvolgendo il pubblico con spettacoli e dimostrazioni di guida.

Una monoposto di Formula 1 che torna a ruggire davanti al pubblico indiano, tra drifting, stunt show e motocross, con un omaggio spettacolare all’Holi, la festa dei colori. È questo il cuore del Red Bull Moto Jam di Delhi, dove Arvid Lindblad, pilota di Visa Cash App Racing Bulls, è stato protagonista guidando una Red Bull RB8 “vestita” VCARB. Un festival motorsport per accendere la passione dei fan. Domenica 1° marzo 2026, la seconda edizione del Red Bull Moto Jam ha trasformato l’ India Expo Centre di Noida, nell’area di Delhi NCR, in un grande show dedicato ai motori. Un evento pensato per far vivere un’esperienza immersiva ai tifosi: esibizioni dal vivo, discipline diverse in un’unica arena e, soprattutto, la possibilità di vedere un pilota di Formula 1 al volante di una monoposto iconica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

