Pagelle Como Pisa | Diao show Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI

Nella partita tra Como e Pisa, Diao si distingue con una prestazione spettacolare, mentre Fabregas contribuisce a creare un sistema di gioco efficace. Tra i toscani, nessuno riceve una valutazione positiva, e i voti ai protagonisti sono stati comunicati ufficialmente. La gara, valida per la 30ª giornata, ha visto i giocatori esibirsi in modo diverso, con risultati che sono stati giudicati dai responsabili delle pagelle.

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