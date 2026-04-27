Suno lezione speciale in Regione per gli studenti della scuola media

Lunedì 27 aprile, trentasette studenti della scuola media di Suno hanno fatto visita alla sede del Consiglio regionale del Piemonte. La mattinata è stata dedicata a un incontro organizzato per permettere ai giovani di conoscere da vicino il funzionamento dell’assemblea regionale. Durante la visita, gli studenti hanno potuto vedere le sale istituzionali e ascoltare spiegazioni sul ruolo del Consiglio regionale nel sistema politico locale.

Trentasette studenti di Suno hanno visitato nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, la sede del Consiglio regionale del Piemonte. Le due classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Ferraris, accompagnate da sei docenti e dalla vicesindaca del Comune di Suno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Progetto Vita Ragazzi, lezione speciale per gli studenti della scuola media di CalendascoLezione speciale nella mattina del 13 febbraio per cinquantacinque alunni della scuola media di Calendasco che hanno preso parte a una nuova tappa... Leggi anche: Coldiretti Ancona entra a scuola: ecco l’orto didattico per gli studenti della media Alighieri