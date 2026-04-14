Scuola in movimento | lezione di civica a bordo del bus per i bambini

Due classi della scuola primaria di San Vittore hanno svolto una lezione di educazione civica a bordo di un autobus, un'iniziativa che ha coinvolto gli alunni in un'attività pratica. La lezione si è svolta durante un viaggio in autobus, offrendo ai bambini l'opportunità di imparare in un contesto diverso da quello tradizionale. La scuola ha organizzato questa esperienza per integrare l'insegnamento teorico con una modalità più partecipativa.

Gli alunni di due classi quarte della scuola elementare Giovanni Pascoli di San Vittore hanno partecipato a una lezione pratica di educazione civica direttamente a bordo di un autobus. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’istituto scolastico e Start Romagna, mira a trasmettere il valore del rispetto delle regole e del comportamento corretto all’interno dei mezzi di trasporto pubblico ai futuri utenti del servizio. Educazione al servizio pubblico: la lezione sul campo. Per spiegare le dinamiche del trasporto locale, l’azienda ha messo a disposizione i propri professionisti per un confronto diretto con i bambini. Nicola Grilli, autista operativo nel bacino di Cesena, ha affiancato Mario Di Giuseppe, responsabile del controllo ed evasione, e Vivian Zammarchi, addetta alle relazioni con il cliente e al customer care.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola in movimento: lezione di civica a bordo del bus per i bambini Treno contro autobus a Sutri vicino Viterbo, ci sono feriti: a bordo del bus anche ragazzi diretti a scuolaIncidente a Sutri, vicino Viterbo, dove un autobus di linea si è scontrato con un treno vicino a un passaggio a livello: almeno cinque i feriti. Scienze motorie a scuola: PowerPoint di Universal Kinesiology pronti per spiegare sport, salute ed educazione civica. Una risorsa concreta per innovare la lezioneMateriali multimediali già pronti per le lezioni di Scienze Motorie ed Educazione Civica: come utilizzare presentazioni PowerPoint didattiche per...