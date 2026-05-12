Una giornata di screening gratuiti in centro a Mestre

Una giornata di screening gratuiti si svolge nel centro di Mestre, con due camper attrezzati per eseguire test rapidi e stand dove medici e volontari forniscono assistenza e informazioni ai cittadini. L’evento mira a offrire servizi sanitari accessibili a tutti e si svolge in un’area pubblica della città. Durante l’iniziativa, sono stati effettuati vari controlli e sono state distribuite brochure informative.

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Due camper aperti agli screening e stand con medici e volontari a disposizione per eseguire rapidi test e offrire informazioni. Un vero e proprio villaggio della salute sabato 16 maggio sarà aperto ai cittadini per fare prevenzione e dialogare con i medici e i volontari delle associazioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata Mondiale della Croce Rossa: due giornate di screening gratuitiDue giornate dedicate allo screening sanitario gratuito ed alla prevenzione sono in programma a Formia in occasione della Giornata Mondiale della... Giornata mondiale contro l’ipertensione: screening gratuiti a MesagneIn occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Siia (Società Italiana dell’Ipertensione... Si parla di: A Forte Marghera la giornata dell'ostetrica: focus su gravidanza e benessere femminile; All’ORAS di Motta una giornata interamente dedicata alla prevenzione. Una giornata di screening gratuiti in centro a MestrePrevenzione oculistica, cardiologica e sul melanoma: appuntamento sabato 16 maggio in Piazzetta Coin con Sguardo d’insieme ... veneziatoday.it