Giornata Mondiale della Croce Rossa | due giornate di screening gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, a Formia si terranno due giornate di screening sanitario gratuito. L'iniziativa mira a offrire controlli e servizi di prevenzione alla popolazione locale senza costi. Le attività si svolgeranno in diverse sedi della città e prevedono la partecipazione di volontari e professionisti sanitari. L’obiettivo è sensibilizzare sulla cura della salute attraverso servizi accessibili a tutti.

Due giornate dedicate allo screening sanitario gratuito ed alla prevenzione sono in programma a Formia in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Si terranno venerdì 8 e sabato 9 maggio organizzate dal Comitato Cri Sud Pontino odv. L’iniziativa è svolta in.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Prato, la Croce Rossa offre screening gratuiti per i suoi 162 anni? Cosa scoprirai Quali esami medici gratuiti potrete fare in Piazza delle Carceri? Come funzionano le manovre salvavita che insegneranno i volontari?... Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa; L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa; esposta la bandiera della Croce Rossa sulla facciata principale di Palazzo San Domenico; 8 Maggio – Giornata Mondiale della Croce Rossa. Formia, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna RossaTre giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e ai valori della solidarietà internazionale. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato CRI Sud Po ... radioluna.it Giornata Mondiale della Croce Rossa, sulla facciata del Comune di Gaeta sventola la bandiera crociataGAETA – Sulla facciata del Comune di Gaeta sventola anche la bandiera della Croce Rossa. Ieri (martedì 5 maggio), in vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si cel ... radioluna.it 6 MAGGIO 2026 GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA "Un giorno senza un sorriso è un giorno perso". Charlie Chaplin Il 6 maggio è la Giornata mondiale della risata o World Laughter Day. Ridere, sorridere, rilassarsi, apprezzare le piccole cose del quotidi - facebook.com facebook