Giornata Mondiale della Croce Rossa | due giornate di screening gratuiti

Da latinatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, a Formia si terranno due giornate di screening sanitario gratuito. L'iniziativa mira a offrire controlli e servizi di prevenzione alla popolazione locale senza costi. Le attività si svolgeranno in diverse sedi della città e prevedono la partecipazione di volontari e professionisti sanitari. L’obiettivo è sensibilizzare sulla cura della salute attraverso servizi accessibili a tutti.

Due giornate dedicate allo screening sanitario gratuito ed alla prevenzione sono in programma a Formia in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Si terranno venerdì 8 e sabato 9 maggio organizzate dal Comitato Cri Sud Pontino odv. L’iniziativa è svolta in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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