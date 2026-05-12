Rispondo alla lettera del lettore Graziano Girotti, che solleva una questione riguardante le agevolazioni riservate agli over 80. La discussione si concentra sulle politiche di sostegno e sui benefici concessi a questa fascia di età, con un confronto tra le diverse categorie di cittadini e le risorse destinate a ciascuna. La conversazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle misure di assistenza e sui criteri di distribuzione delle prestazioni pubbliche.

Rispondo alla lettera del lettore Graziano Girotti e mi chiedo: per quale motivo gli over 80 dovrebbero avere il trasporto gratuito? Noi lavoratori, che mai vedremo la pensione, non avremo altrettanto diritto ad averlo gratuito? Sarebbe giusto rendere più agevoli le modalità di acquisto e timbratura dei biglietti, ma altre agevolazioni ad una generazione che già ne ha avute per tutta la vita,anche no. Laura Tartari Risponde Beppe Boni Il Comune di Bologna prevede bus gratuiti per studenti, mentre per gli adulti sono previste ampie fasce di agevolazioni a seconda dell’età e del reddito. Nel corso del 2026 l’autobus gratis è disponibile principalmente per scolari di elementari, medie, superiori residenti in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una generazione con fin troppe agevolazioni

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