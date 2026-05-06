Sicuri in strada fin da piccoli | a Forlimpopoli una mattinata tra educazione e divertimento con la Polizia locale

Mercoledì mattina a Forlimpopoli si è svolta un’attività dedicata ai bambini delle scuole, organizzata dalla Polizia locale. L’evento ha avuto come obiettivo promuovere le pratiche di educazione stradale tra i più giovani, mescolando momenti di apprendimento e divertimento. La mattinata ha visto i bambini partecipare a diverse attività pensate per far loro conoscere le regole della strada in modo semplice e coinvolgente.

Fare attenzione alle buone pratiche di educazione stradale fin da piccoli. Mercoledì mattina Forlimpopoli ha ospitato un’importante iniziativa rivolta ai bambini delle scuole. In piazza Garibaldi, ai piedi della Rocca, si è svolto un evento coinvolgente che ha visto protagonisti i bambini delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Rispettare l’acqua fin da piccoli: l’educazione idrica arriva a scuolaScuole, laboratori e progetti concreti: insegnare ai bambini a usare l’acqua con cura significa cambiare le abitudini di tutta la famiglia. Leggi anche: Una mattinata tra i piccoli pazienti di Cona. La visita benefica dei bersaglieri portuensi