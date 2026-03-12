Referendum c’è una generazione Sì che sfida la sinistra | studenti a confronto con Nordio all’Adriano

Un gruppo di studenti si è incontrato con il ministro Nordio all’Adriano per discutere dei referendum e delle future scelte elettorali. La discussione si è concentrata sulle posizioni dei giovani riguardo alle proposte referendarie, con alcuni che si sono schierati a favore del “Sì” e altri contro. L’evento ha attirato l’attenzione di diverse persone interessate alle opinioni delle nuove generazioni sui temi in votazione.

Le nuove generazioni saranno centrali nell’esito del voto referendario e il confronto passa anche da loro. È con questo spirito che il Comitato Nazionale “Sì Riform a” ha promosso ieri al Cinema Adriano di Roma il convegno “ La generazione che dice Sì – Gli studenti a confronto con il Referendum”, un appuntamento pensato per portare il dibattito sulla riforma della giustizia fuori dai palazzi della politica e dentro il mondo degli studenti. La sala si è riempita di universitari arrivati per ascoltare, ma soprattutto per fare domande. Referendum, c’è una “generazione che dice Sì” e si è riunita a Roma. Ragazzi come Lorenzo Carlino della Luiss Guido Carli, che ha aperto l’incontro, con un discorso appassionato: “Questa riforma non cambierà la vita di chi pontifica ogni sera nei salotti televisivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

