Una foto scattata in ospedale mostra Silvia Bonolis distesa su un letto, con la mano stretta a un filo che si vede sopra di lei. Accanto all’immagine, una dedica rivolta a chi affronta le cardiopatie congenite. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce le sfide legate a questa condizione. La fotografia e il messaggio sono diventati un simbolo di speranza e di lotta contro le malattie cardiache congenite.

C ’è una foto, semplice e potente, che ha colpito migliaia di persone. Al centro, Silvia Bonolis, in un letto d’ospedale, la mano stretta e un filo che racconta fragilità e cura. A condividerla su Instagram è stata Sonia Bruganelli, imprenditrice, produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma.” I cibi amici del cuore: gli alimenti preferiti dai cardiologi X Un’immagine intima, condivisa nel giorno della Festa della mamma, che riporta l’attenzione su una storia già nota ma sempre capace di toccare: quella di Silvia Bonolis, che convive dalla nascita con una patologia cardiaca congenita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una foto dall’ospedale e una dedica che colpisce. La storia di Silvia Bonolis e cosa sapere sulle cardiopatie congenite

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