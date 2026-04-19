Una cantante e showgirl ha scoperto una piccola cisti nel seno e ha pensato che fosse un ritorno di un nodulo. In realtà, si trattava di radiodermite, una condizione che può insorgere dopo trattamenti di radioterapia. La donna aveva già affrontato un tumore al seno in passato e aveva confuso la radiodermite con una possibile recidiva. La radioterapia è una procedura che può portare a effetti collaterali cutanei, come appunto la radiodermite.

L’artista ha poi raccontato di essersi molto spaventata la scorsa estate: «ero in vacanza in Grecia, in barca con mio figlio e tutti i miei amici: a un certo punto ho sentito un nodulino, ho pensato, ‘ecco, vabbè, ci risiamo’. Non l'ho detto nessuno, solo a mio marito. Sono stata per quindici giorni con questo peso segreto, poi appena tornata sono subito volata in ospedale. Ero sicurissima di avere qualcosa perché al tatto sentivo un nodino, invece poi hanno accertato che si trattava di una conseguenza della radioterapia che aveva prodotto una cisti piena d'acqua. La showgirl ha concluso ammettendo che: «mi sono praticamente fatta un film di fantascienza, ma dopo un tumore temi le ricadute.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabrina Salerno, che ha scambiato la radiodermite per una recidiva del tumore al seno. Che cosa c'è da sapere sulle possibili conseguenze della radioterapia

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