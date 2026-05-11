Bruganelli-Bonolis la figlia Silvia ricoverata in ospedale | Grande guerriera

La festa della mamma di Sonia Bruganelli si è svolta con una nota di preoccupazione, poiché la figlia Silvia è attualmente in ospedale. La famiglia ha condiviso che Silvia è ricoverata, definendola una “grande guerriera”. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La famiglia non ha fornito informazioni aggiuntive sulla situazione di Silvia.

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(Adnkronos) – È stata una festa della mamma particolare per Sonia Bruganelli: la figlia SIlvia si trova attualmente ricoverata in ospedale. È stata la stessa imprenditrice a renderlo noto sui social con una foto che ritrae la ragazza a letto, apparentemente in una clinica. Ma sono le parole condivise a corredo che hanno reso il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo Notizie correlate “Piccola guerriera”. Sonia Bruganelli, la figlia ricoverata in ospedaleNel giorno della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli ha scelto di condividere con i suoi follower un’immagine molto intima, lontana dalle luci della... Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendoUn messaggio intenso, accompagnato da una foto scattata in ospedale, ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower di Sonia Bruganelli. Argomenti più discussi: Sonia Bruganelli con la figlia Silvia in ospedale, le parole che commuovono: Piccola grande guerriera; Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia, il messaggio di Elena Santarelli; Elena Santarelli vicina alle mamme in ospedale, tra loro anche Sonia Bruganelli con la figlia Silvia; Davide Bonolis festeggia il primo anniversario con la fidanzata Martina Dotti: il regalo e il commento di Sonia Bruganelli. Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendoMomenti di paura e tensione per la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo. donnapop.it