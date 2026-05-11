Bruganelli-Bonolis la figlia Silvia ricoverata in ospedale | Grande guerriera
La festa della mamma di Sonia Bruganelli si è svolta con una nota di preoccupazione, poiché la figlia Silvia è attualmente in ospedale. La famiglia ha condiviso che Silvia è ricoverata, definendola una “grande guerriera”. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La famiglia non ha fornito informazioni aggiuntive sulla situazione di Silvia.
(Adnkronos) – È stata una festa della mamma particolare per Sonia Bruganelli: la figlia SIlvia si trova attualmente ricoverata in ospedale. È stata la stessa imprenditrice a renderlo noto sui social con una foto che ritrae la ragazza a letto, apparentemente in una clinica. Ma sono le parole condivise a corredo che hanno reso il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo
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