Cosa: Lo spettacolo teatrale Una famiglia quasi perfetta, scritto da Valeria Cavalli con la regia di Alberto Oliva e prodotto dal Teatro de gli Incamminati. Dove e Quando: In scena a Roma, presso il Teatro de’ Servi, dal 19 al 31 maggio. Perché: Una pungente e acuta commedia all’italiana che smaschera le ipocrisie e i falsi miti familiari, prendendo spunto dal ritorno a casa di una figlia dopo un lungo anno sabbatico. Il ritorno a casa e le aspettative disattese. Nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, il viaggio di formazione intrapreso dai giovani nobili e borghesi anglosassoni era universalmente conosciuto come “Grand Tour”, rappresentando un’esperienza essenziale per esplorare l’Europa continentale e maturare.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Una famiglia quasi perfetta al Teatro de’ Servi

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I Was the Replacement Bride…And His Only Cure

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