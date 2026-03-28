Le autorità hanno chiuso il locale Dkr Milano in via Merano 18, zona viale Turro, a causa di musica fino a tarda notte e residenti esasperati. Il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega ha riferito che il locale era noto per le attività di discoteca che iniziavano nel pomeriggio del giorno precedente. La gestione ha annunciato che organizzerà una festa in piazza in risposta alla chiusura.

Dopo mesi di esposti dei residenti per le feste "infinite", scatta il sequestro preventivo per il locale di via Merano: i gestori non ci stanno e annunciano una manifestazione È stato chiuso dalle autorità il locale Dkr Milano, situato in via Merano 18 (zona viale Turro). Ne dà notizia Samuele Piscina, consigliere comunale milanese e segretario provinciale della Lega, che parla di “locale noto per le attività di discoteca che iniziavano nel pomeriggio del giorno prima e proseguivano fino alle 11 del mattino successivo”, togliendo il riposo ai residenti. Il decreto di sequestro preventivo è stato eseguito dalla polizia locale di Milano nei confronti dei due titolari, circa 30enni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Musica fino a tardi e residenti esasperati, chiusa una discoteca. La replica: "Ingiusto, faremo una festa in piazza"

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