Sequestrata una discarica abusiva a Carini denunciato un cinquantenne

Operazione della polizia municipale in via Moscala. In un terreno comunale trovati materiale ferroso e un capannone utilizzato come deposito Una discarica abusiva sequestrata e una denuncia per abbandono di rifiuti e occupazione di suolo pubblico. È questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina in via Moscala, incrocio con via Torretta, dalla polizia municipale di Carini e coordinata dal comandante Marco Venuti, intervenuto sul posto. All’interno di un terreno comunale, grande circa 100 metri quadri, gli agenti hanno trovato chili di materiale ferroso e un capannone che veniva usato da un 50enne di Carini, S.C. queste le sue iniziali, per ripararsi e depositare il ferro vecchio raccolto dalla sua ditta di “sbarazzo”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

