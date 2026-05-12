una ciclopedonale che parte dal parco del loto

Una proposta riguardante la realizzazione di una pista ciclopedonale che avrebbe inizio nel Parco del Loto sta suscitando attenzione in città. La richiesta, avanzata da alcuni cittadini, sarà ora valutata dalla sindaca di Lugo, Elena. La proposta prevede di creare un collegamento tra il parco e altre zone della città, ma il progetto non ha ancora ricevuto l’approvazione ufficiale. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Una richiesta che si fa insistente e che sarà vagliata dalla prima cittadina di Lugo, Elena Zannoni. Alcune società sportive, guidate da Livio Dalmonte, cardiologo, medico dello sport e medico di famiglia da oltre 45 anni, stanno elaborando alla proposta di rendere ciclopedonale un percorso che dal Parco del Loto porta alla chiesa di Zagonara e oltre, verso Molinetto Piani a Bagnara di Romagna e il Mulino dello Scodellino a Castel Bolognese per raggiungere la Vena del Gesso. Un "sogno" che sta assumendo sempre più i contorni del progetto. Il primo passo verso una realizzazione concreta potrebbe essere l’inserimento, come propone la cordata,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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