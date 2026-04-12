Il match di ritorno tra Liverpool e Paris Saint Germain si disputa il 14 aprile 2026 alle 21:00. La sfida si gioca dopo il 2-0 ottenuto dai francesi all’andata, risultato che mette il PSG in una posizione favorevole per raggiungere le semifinali di Champions League. Il Liverpool, che gioca davanti al proprio pubblico, deve vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno.

Si riparte dal 2 a 0 della gara d’andata in favore del Paris Saint Germain, che ha un piede e mezzo in semifinale mentre il Liverpool è chiamato alla rimonta davanti alla Kop. La squadra di Slot ha trovato un piccolo riscatto sabato scorso mandando battuto il Fulham con il più classico dei risultati, e rimettendosi in corsa per un posto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Paris Saint Germain (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si parte dal 2 a 0 del Parco dei Principi

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