Primo Maggio | Matteo Olivetti in una Caserta tra storia innovazione e cultura d’impresa

In occasione del Primo Maggio, a Caserta, si è svolta una giornata dedicata alla storia, all’innovazione e alla cultura d’impresa. Il presidente delle Spille d’Oro Olivetti, nipote di Adriano Olivetti, ha partecipato a un evento con l’associazione locale, portando un messaggio di solidarietà e rispetto per i diritti dei lavoratori. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti del territorio in un momento di riflessione sulle tematiche legate al mondo del lavoro.

Matteo Olivetti, presidente delle Spille d'Oro Olivetti e nipote di Adriano Olivetti, a Caserta per una giornata con l’associazione Spille d’Oro della Campania e per portare l’adesione a un primo maggio simbolo per i diritti e la dignità del lavoro a illustri cittadini di Terra di Lavoro che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il tour della cultura regionale fa scalo a Fucecchio. Manetti: “Un modello vincente tra storia e innovazione”FUCECCHIO – Il viaggio itinerante della Regione Toscana alla scoperta dei tesori locali ha fatto tappa nell’Empolese Valdelsa. Matera tra governance, cultura e innovazione: il volto di una città in evoluzioneL’identità di una comunità non si misura solo nei suoi monumenti, ma nella capacità di trasformare la propria eredità in un progetto di futuro... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primo Maggio: tra diritti, memoria e futuro del lavoro; San Leucio 250 anni dopo, un summit sul lavoro tra memoria e futuro; San Leucio 250, a Caserta il summit sul lavoro tra memoria e futuro: tre giorni all’Archivio di Stato della Reggia; Dal Codice Leuciano all'Intelligenza artificiale: tre giorni per parlare di lavoro (e welfare) a Caserta. Primo maggio: storia e significato della Festa del LavoroDalle proteste operaie di Chicago alla giornata internazionale dei diritti, che cosa ricordiamo il 1 maggio ... msn.com Buon Primo Maggio dalle Maldive.....No, non siamo alle Maldive… siamo alle Mole di Narni! Qui, tra natura incontaminata e scorci sorprendenti, le sorgenti di acqua sorgiva che sgorgano dalle rocce, ricche di minerali, trasformano il fiume Nera in uno - facebook.com facebook Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com