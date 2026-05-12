Un weekend a Napoli fuori rotta | tra arte contemporanea meraviglie sotterranee e il nuovo volto del rione Sanità La nostra guida alla città che non smette di cambiare
Nel fine settimana, Napoli si presenta con un volto diverso dal solito, offrendo visite tra arte contemporanea, ambienti sotterranei e le trasformazioni del rione Sanità. La città si rivela ancora una volta in continuo mutamento, anche per chi la conosce già. Nonostante le immagini più note siano ovunque, come il Vesuvio, Spaccanapoli o i simboli più famosi, ci sono nuovi spazi e scenari da scoprire che cambiano la percezione di questa città.
A Napoli si arriva quasi sempre con un’idea già pronta. Anche quando ci si torna. La si crede una città conosciuta perché le sue immagini sono dappertutto: il Vesuvio oltre i tetti, Spaccanapoli come una lama nel centro antico, i panni stesi, il caffè, la pizza, San Gennaro, Maradona, il mare. Poi basta un dettaglio fuori programma per capire che Napoli non si lascia mai attraversare due volte nello stesso modo. Può accadere, per esempio, di scoprire all’ultimo che insieme a voi in città arriva anche il Papa. E allora il primo pensiero, poco spirituale ma molto concreto, va ai trasporti: strade chiuse, taxi introvabili, autobus deviati, folla, transenne, ritardi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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