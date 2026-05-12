Un weekend a Napoli fuori rotta | tra arte contemporanea meraviglie sotterranee e il nuovo volto del rione Sanità La nostra guida alla città che non smette di cambiare

Nel fine settimana, Napoli si presenta con un volto diverso dal solito, offrendo visite tra arte contemporanea, ambienti sotterranei e le trasformazioni del rione Sanità. La città si rivela ancora una volta in continuo mutamento, anche per chi la conosce già. Nonostante le immagini più note siano ovunque, come il Vesuvio, Spaccanapoli o i simboli più famosi, ci sono nuovi spazi e scenari da scoprire che cambiano la percezione di questa città.

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