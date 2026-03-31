Ieri a Casalecchio di Reno è stato presentato il Comitato regionale di Progetto civico Italia, un nuovo gruppo politico. All’evento erano presenti l’assessore romano, promotore della rete, e il consigliere regionale di Civici con de Pascale. Elisa Zecchini è stata annunciata come guida del progetto, che si propone di promuovere un civismo pragmatico per intervenire sulla scena politica.

Ieri, lunedì, a Casalecchio di Reno, presso la sala della Conoscenza, è stato presentato il Comitato regionale di Progetto civico Italia, alla presenza dell’assessore romano e promotore della rete Alessandro Onorato e del coordinatore regionale e consigliere regionale di Civici con de Pascale Vincenzo Paldino. Per la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati nominati coordinatori provinciali Michele Manuzzi della Lista Civica Cesena 2024 per il cesenate ed Elisa Zecchini di rinnoviAmo Forlì per il territorio forlivese. “La scelta di avere due coordinatori provinciali non deve essere vista come una divisione, bensì una scelta di collaborazione tra territori che hanno già dimostrato che unendo le forze e valorizzando le risorse della nostra Provincia possiamo andare lontano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Un civismo pragmatico per cambiare la politica": Elisa Zecchini alla guida del nuovo Progetto Civico

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