Un secolo di vita e lavoro | Pineto celebra il centenario di Donato

A Pineto si è svolto un evento per celebrare il centenario di un cittadino, nato a Penne l’11 aprile 1926. Il sindaco della località ha incontrato il festeggiato per congratularsi con lui nel giorno del suo compleanno, che segna un secolo di vita e attività. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità comunali e della famiglia dell’ottantenne.

Il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, ha incontrato Donato Andreoli per celebrare il raggiungimento del centesimo compleanno del cittadino, nato a Penne l’11 aprile 1926. L’incontro, avvenuto in occasione della data significativa del decennio, ha l’amministrazione comunale consegnare una pergamena commemorativa come tributo alla storia personale e sociale di un uomo che ha attraversato un secolo di trasformazioni. Dalle barbabietole europee alla cura del verde: la traiettoria di una vita resiliente. La biografia di Donato Andreoli si intreccia con le dinamiche lavorative che hanno caratterizzato il secolo scorso, segnando un percorso di mobilità professionale tipico delle epoche di ricostruzione e crescita economica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un secolo di vita e lavoro: Pineto celebra il centenario di Donato Centenario siciliano: da Milena alla nuova vita a Como, un secolo tra terra e cambiamenti.Salvatore Palumbo, testimone di un secolo di storia italiana, ha compiuto cento anni ieri, sabato 7 febbraio 2026, a Como, lontano dalla sua amata... Immersi nel colore: l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenarioNel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la...