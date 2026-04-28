Giulianova celebra Lucia | un secolo di vita e amore per la città

A Giulianova si è tenuta una cerimonia per celebrare il centesimo compleanno di Lucia Santini, cittadina residente da molti anni. Durante l’evento, l’assessore ha consegnato una pergamena in riconoscimento della ricorrenza. La famiglia Marchionni, di cui Lucia fa parte, ha una presenza storica nella comunità locale. La festa ha coinvolto amici e familiari, sottolineando il legame tra la donna e la città.

? Cosa sapere L'assessore Nausicaa Cameli consegna una pergamena a Lucia Santini a Giulianova.. Il centenario della cittadina celebra un secolo di storia della famiglia Marchionni.. L’assessore Nausicaa Cameli si è recata in via Meucci a Giulianova per consegnare una pergamena celebrativa alla signora Lucia Santini, che lo scorso sabato ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Il centenario della donna, avvenuto tra le mura domestiche della via citata, è stato un momento di intensa partecipazione affettiva. L’amministrazione comunale, attraverso la presenza di Nausicaa Cameli, ha voluto trasmettere il riconoscimento ufficiale della città verso una cittadina che rappresenta un pilastro di dedizione e riservatezza per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giulianova celebra Lucia: un secolo di vita e amore per la città Notizie correlate Sanremo celebra Rosina Greco: un secolo di vita tra storia familiare e cambiamenti della città dei fiori.Sanremo si è fermata oggi per celebrare un traguardo straordinario: Rosina Greco ha compiuto cento anni, un secolo di vita vissuto nella città dei... Pomezia, Filomena Marri compie 100 anni: un secolo di vita, un simbolo per la cittàPomezia, 13 febbraio 2026 – Pomezia festeggia un traguardo speciale: Filomena Marri ha compiuto 100 anni.