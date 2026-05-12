Un reggellese vola in serie A con il Frosinone
Un calciatore originario di un comune della provincia di Firenze ha contribuito alla promozione della squadra di calcio in Serie A. La squadra ha raggiunto la massima serie nazionale al termine della stagione, grazie anche alle prestazioni di questo atleta, che ha giocato un ruolo importante nel campionato. La promozione è stata ufficializzata con la vittoria della finale playoff, portando la formazione nella massima divisione del calcio italiano.
Firenze, 12 maggio 2026 – Dietro la promozione del Frosinone in Serie A c’è anche il lavoro di un valdarnese. Renzo Castagnini, nato a Reggello e oggi direttore sportivo del club ciociaro, è stato uno degli artefici della stagione culminata venerdì scorso con la vittoria decisiva contro il Mantova e il ritorno della formazione gialloblù nella massima serie. Per Castagnini si tratta dell’ennesimo risultato prestigioso di una lunga carriera dirigenziale nel calcio professionistico italiano. La promozione conquistata con il Frosinone rappresenta infatti la terza ottenuta negli ultimi sei anni. Prima dell’esperienza laziale aveva infatti guidato il percorso di crescita del Palermo, contribuendo alla promozione in Serie C nel 2020 e successivamente al ritorno in Serie B nel 2022.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Dal rischio Serie C alla Serie A con la scommessa Alvini: il capolavoro del Frosinone: ‘Ancora noi’Frosinone in Serie A, dalla paura retrocessione alla festa: la grande impresa di Alvini “A… ncora noi” sulla maglietta celebrativa.
Leggi anche: Serie B, tutti i verdetti: Frosinone promosso con il Venezia, Monza ai playoff e Pescara in C