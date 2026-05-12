Un reggellese vola in serie A con il Frosinone

Un calciatore originario di un comune della provincia di Firenze ha contribuito alla promozione della squadra di calcio in Serie A. La squadra ha raggiunto la massima serie nazionale al termine della stagione, grazie anche alle prestazioni di questo atleta, che ha giocato un ruolo importante nel campionato. La promozione è stata ufficializzata con la vittoria della finale playoff, portando la formazione nella massima divisione del calcio italiano.

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