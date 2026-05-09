Serie B tutti i verdetti | Frosinone promosso con il Venezia Monza ai playoff e Pescara in C

Nella Serie B sono stati definiti tutti i risultati finali della stagione. Il Frosinone si è assicurato la promozione battendo il Mantova con un punteggio di 5-0. Il Venezia ha vinto 2-0 contro il Palermo e si è piazzato al primo posto in classifica con 82 punti. Il Monza si è qualificato ai playoff, mentre il Pescara è stato retrocesso in Serie C.

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