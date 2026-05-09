Serie B tutti i verdetti | Frosinone promosso con il Venezia Monza ai playoff e Pescara in C
Nella Serie B sono stati definiti tutti i risultati finali della stagione. Il Frosinone si è assicurato la promozione battendo il Mantova con un punteggio di 5-0. Il Venezia ha vinto 2-0 contro il Palermo e si è piazzato al primo posto in classifica con 82 punti. Il Monza si è qualificato ai playoff, mentre il Pescara è stato retrocesso in Serie C.
La squadra ciociara centra la qualificazione battendo il Mantova 5-0. I lagunari battono 2-0 il Palermo e chiudono al primo posto in classifica con 82 punti. Ora i brianzoli dovranno sbrigarsi della pratica playoff per essere promossi in Serie A. Un pari tra Pescara e Spezia, fotografia della stagione delle due squadre arrivate rispettivamente 20esima e 19esima Dopo due anniil Frosinone torna in Serie A.Due le stagioni nel campionato cadetto, dopo la beffarda retrocessione della stagione 2023-2024, arrivata dopo un campionato giocato al massimo delle possibilità dei gialloblu. Arrivano i verdetti con la 38a e ultima giornata diSerie B:...🔗 Leggi su Ildifforme.it
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