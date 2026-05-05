Un Posto al Sole anticipazioni al 15 maggio | scontro tra Ornella e Raffaele

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dall’11 al 15 maggio, si assiste a un momento di forte tensione tra due personaggi principali. L’attrito tra Ornella e Raffaele sfocia in un confronto deciso, che coinvolge i loro rapporti e le dinamiche all’interno della trama. La scena si svolge in un contesto di discussione accesa, con i due protagonisti che affrontano un momento di scontro diretto.

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio. La tensione tra Ornella e Raffaele esplode all’improvviso dando vita a un confronto acceso. Otello, deciso a lasciare il suo incarico, pensa a un successore dal nome sorprendente, capace di mettere in difficoltà il povero Raffaele, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Manuela rafforza sempre più il legame con suo padre, mentre Micaela vive le iniziative della sorella come un tradimento. Serena, intanto, continua a indagare su ciò che è realmente accaduto tra Maurizio e Monica. Orgoglioso della scelta di Otello, Renato non perde occasione per provocare Raffaele, ostentando il suo futuro ruolo di amministratore.🔗 Leggi su 2anews.it

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