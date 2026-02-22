Un Posto al Sole anticipazioni 23 febbraio | Ornella e Raffaele ancora in crisi Cristina va a vivere da Ferri

Ornella e Raffaele vivono un momento difficile dopo una discussione intensa, causata da incomprensioni tra i due. Cristina decide di trasferirsi da Ferri per cercare di chiarire i suoi sentimenti e mettere distanza dai problemi familiari. La soap napoletana mostra le tensioni che si creano tra i personaggi, mentre le decisioni di Cristina cambiano gli equilibri in famiglia. La scena si sviluppa in un appartamento in centro città, dove si respira una certa agitazione.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova settimana per Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Ornella è tornata a Palazzo Palladini: nell' episodio di lunedì 23 febbraio, lei e Raffaele si troveranno a dover ricominciare da dove si erano lasciati, quando lei era rimasta molto delusa dalla promessa non mantenuta. Dopo aver deciso di partire insieme infatti, Raffaele aveva improvvisamente cambiato idea sul pensionamento: Ornella dunque, aveva deciso di fare comunque il viaggio da sola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Raffaele e Ornella ancora in crisiRaffaele e Ornella affrontano ancora una crisi, causata dai loro recenti dissapori e tensioni accumulate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: si avvicina un San Valentino complicato; Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 23 al 27 febbraio: Quanti conflitti tra Cristina e FerriCosa ci dobbiamo aspettare dalle anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 su Rai 3? La vite degli abitanti di Palazzo Palladini, come vedremo ... ilmattino.it

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ritorni di fiamma pericolosi in arrivo nella Soap?Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo a dei ritorni di fiamma pericolosi? Scopriamo insieme quello che potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap di Rai3. comingsoon.it

- Per i fan di “Un posto al sole”. - La brava Melissa Caturano è la new entry di “Un posto al sole” nel ruolo di Cristina Ferri. - Vi piace la sua interpretazione - facebook.com facebook