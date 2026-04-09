Un tratto della strada Varesina è stato interdetto al traffico a causa di un crollo sulla sede stradale. La chiusura ha provocato lunghe code e rallentamenti tra i comuni di Garbagnate, Arese e Bollate, creando disagi ai mezzi in transito. La polizia locale ha delimitato l’area interessata per permettere le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause dell’incidente.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Varesina bloccata, traffico in tilt tra Bollate, Arese e Garbagnate

Maxi tamponamento tra 15 auto in tangenziale a Modena, corsia bloccata e traffico in tiltMaxi tamponamento sulla tangenziale di Modena SS12 in direzione Nord: almeno 15 auto coinvolte.

Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-MedaOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Si parla di: Doppio schianto sulle strade comasche: A9 bloccata in mattinata, grande caos in Varesina nel pomeriggio.

Varesina bloccata, traffico in tilt tra Bollate, Arese e GarbagnateVaresina bloccata e traffico nel caos tra Garbagnate, Arese e Bollate per un crollo sulla sede stradale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe la ... ilnotiziario.net

Doppio schianto sulle strade comasche: A9 bloccata in mattinata, grande caos in Varesina nel pomeriggioIncidente alle 11 sull'autolaghi ed a seguire a Rebbio. I soccorsi e le immagini. In entrambi i casi forti rallentamenti al traffico. ciaocomo.it