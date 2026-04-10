maxi svincolo tra arese e garbagnate completato il ponte sopra la rotatoria

È stato completato il ponte sopra la rotatoria nel maxi svincolo tra Arese e Garbagnate. I lavori sui nuovi svincoli stradali davanti al centro commerciale Il Centro di Arese sono in corso e continuano senza sosta. La realizzazione di questa infrastruttura fa parte di un progetto più ampio di miglioramento della viabilità nella zona. La fine dei lavori è prevista per le prossime settimane.

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