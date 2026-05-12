Un patrimonio perduto sotto le fondamenta del Teatro Massimo Flaminia Ferlito racconta il quartiere cancellato

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un patrimonio storico si nasconde sotto le fondamenta del Teatro Massimo, nel quartiere scomparso di cui si parla in un nuovo racconto. Il teatro, esempio di architettura di fine Ottocento, rappresenta anche una delle trasformazioni urbane più significative in Europa. La scoperta di questa area perduta offre uno sguardo sulla storia della città e sui cambiamenti che hanno portato alla sua attuale configurazione.

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Oltre a essere un capolavoro dell’architettura di fine Ottocento, il Teatro Massimo è il risultato di una delle più affascinanti trasformazioni urbane d’Europa. Sabato (16 maggio) alle ore 18, nella Sala Onu del Teatro Massimo, la storica dell’arte Flaminia Ferlito con la conferenza “Sacrificare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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