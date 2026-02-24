Lezioni di cinema al Teatro Ordigno venerdì 27 febbraio Massimo Ghirlanda racconta Billy Wilder

Massimo Ghirlanda presenta Billy Wilder al Teatro Ordigno, venerdì 27 febbraio, per una lezione dedicata al celebre regista. La scelta mira a approfondire il talento di Wilder attraverso aneddoti e film rappresentativi, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio tra commedie e drammi. L’evento si inserisce nella terza edizione di Lezioni di Cinema, una rassegna che invita il pubblico a scoprire il lato umoristico e realistico del cinema italiano e internazionale.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Al via venerdì 27 febbraio, al Teatro Ordigno di Vada, la terza edizione di Lezioni di Cinema, rassegna cinematografica sul tema "La vita è una commedia", organizzata in sinergia fra 50&Più Livorno, Centro Studi Commedia all'italiana, Associazione l'Ordigno, Ufficio Turistico Pro Loco Vada, con la compartecipazione del Comune di Rosignano Marittimo e il contributo di Conad Vada. Il primo appuntamento sarà con il cinema di Billy Wilder, raccontato da Massimo Ghirlanda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it In libreria “Viale del tramonto di Billy Wilder” di Mauro MarchesiniA 75 anni dalla prima uscita al cinema, “Viale del tramonto” di Billy Wilder torna in libreria. “Viale del tramonto” di Billy Wilder: in libreria il nuovo saggio di Mauro Marchesini per GremeseA 75 anni dall’uscita nelle sale, il film Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Al Cinema Rosebud due lezioni dedicate al potere del colore nel cinema; Weekend al cinema, due lezioni tra America e Giappone; Al Liceo Rinaldini di Ancona una scuola aperta e orizzontale: la voce degli studenti e delle studentesse - Pressenza; L’invisibilità di una camera che racconta l’esistente. Weekend al cinema, due lezioni tra America e GiapponeSi può essere contenti del coraggio con cui distributori ed esercenti affrontano questo cruciale snodo della programmazione tra l'euforia delle feste ormai distanti e l'attesa per le novità di primave ... ansa.it Lezioni di Cioccolato 2 - le nostre interviste al castLuca Argentero, veste nuovamente i panni del geometra approssimativo, cioccolataio occasionale e seduttore sempre più allenato in Lezioni di cioccolato 2 che riforma la squadra, dopo quattro anni, ... comingsoon.it Domenica 22 febbraio il Teatro Ordigno di Vada si trasforma nel palcoscenico di "`… ", un’opera-puzzle che intreccia le arie più famose della lirica (ispirandosi alla celebre Mimì di Puccini) con il teatro. Dall'amore giovanile - facebook.com facebook