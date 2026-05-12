Il progetto è monumentale e l'idea della Diocesi è di trasformarlo in realtà nel giro di tre anni, garantendo così una presenza visibile della Chiesa nel distretto Mind, il futuro prossimo dell'area Expo dedicata alle scienze della vita. Si chiama «Monastero ambrosiano», è stato progettato dallo studio Stefano Boeri Architetti ed è una chiesa ma più di una chiesa: 2.700 metri quadrati, con 1.100 destinati agli spazi aperti, che prevedono un Chiostro e un Giardino delle religioni monoteiste, rappresentate anche da piante che ne richiamano la storia e lo sviluppo. Un piccolo bosco di ciliegi ospiterà statue provenienti dai depositi della Veneranda Fabbrica del Duomo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un "monastero" per Mind. Il progetto firmato da Boeri

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