La Diocesi di Milano parteciperà a Mind, il distretto dedicato all’innovazione situato nell’area ex Expo. L’ente presenterà un progetto chiamato ‘Monastero Ambrosiano’, che rappresenta una versione moderna di un monastero. L’obiettivo è integrare elementi religiosi con spazi dedicati all’innovazione e alla collaborazione. La presenza alla fiera mira a condividere questa iniziativa con altri attori del settore.

Anche la Diocesi di Milano sarà presente a Mind, il Milano Innovation District che si trova sull’ex area Expo, con un progetto che incarna una forma contemporanea di monastero e che si chiama ‘Monastero Ambrosiano’. Sarà un centro di dialogo tra religioni e di confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Diocesi di Milano a Mind con il 'Monastero Ambrosiano'

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