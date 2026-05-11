È stato inaugurato il nuovo Monastero nel distretto Expo, un progetto ideato dall'architetto Stefano Boeri. Il complesso intende integrare elementi di fede e scienza, presentando un giardino progettato per accogliere le diverse religioni monoteiste. La struttura si propone di creare uno spazio di incontro tra le diverse credenze religiose e le discipline scientifiche, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra queste realtà.

? Domande chiave Come farà il progetto di Stefano Boeri a unire scienza e fede?. Cosa ospiterà il giardino progettato per le diverse religioni monoteiste?. Perché la Diocesi ha scelto proprio il distretto tecnologico MIND?. Quando sarà possibile visitare il nuovo monastero tra i ciliegi?.? In Breve Progetto firmato Stefano Boeri su 2.700 metri quadri nel distretto MIND.. Apertura prevista entro tre anni per servire 70 mila futuri abitanti.. Aula ecclesiale da 300-350 posti con chiostro e bosco di ciliegi.. Biblioteca con statue della Veneranda Fabbrica del Duomo nel nuovo complesso.. Questa mattina, presso l’Abbazia di Chiaravalle, la Diocesi di Milano ha illustrato il progetto del Monastero ambrosiano, una nuova presenza spirituale prevista all’interno del MIND Milano Innovation District.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MIND, nasce il nuovo Monastero: fede e scienza nel distretto Expo

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