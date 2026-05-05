Dai banchi di scuola al Data Center della Polizia | 200mila euro per edifici pubblici più efficienti

Sono stati destinati 200 mila euro per migliorare l’efficienza energetica di edifici pubblici, passando dagli spazi scolastici ai Data Center della Polizia. L’obiettivo è rendere le strutture più sicure e meno energivore, riducendo i consumi senza compromettere la sicurezza o la funzionalità. I fondi sono stati assegnati per interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti, con un focus sulla sostenibilità e la riduzione degli sprechi energetici.

Edifici sicuri in grado di consumare un quantitativo di energia limitato senza correre il rischio di sprecarne. L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di efficientamento energetico e miglioramento consolidato negli anni a favore degli edifici pubblici e scolastici. A questo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Data center più efficienti, la svolta arriva da un nuovo chipCon l’aumento costante del consumo energetico nei data center, i ricercatori dell’University of California San Diego hanno sviluppato un nuovo tipo... Data center, coro di “no“. Dai Comuni della zona all’assemblea aperta: "Fermiamo l’invasione"In centinaia ieri sera all’assemblea sul data center in progettazione a Lacchiarella al confine con la frazione di Badile (Zibido).