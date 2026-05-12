Un maxischermo al Pietrangeli per i quarti di finale degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Un maxischermo sarà installato al Campo Pietrangeli per trasmettere i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. L’obiettivo è permettere a più persone di seguire gli incontri del Centrale. La decisione è stata presa per offrire una visione condivisa delle partite in programma. La struttura sarà posizionata in modo da garantire la visibilità a tutti i partecipanti e gli spettatori presenti.

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