Un maxischermo al Pietrangeli per i quarti di finale degli Internazionali BNL d' Italia 2026
Un maxischermo sarà installato al Campo Pietrangeli per trasmettere i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. L’obiettivo è permettere a più persone di seguire gli incontri del Centrale. La decisione è stata presa per offrire una visione condivisa delle partite in programma. La struttura sarà posizionata in modo da garantire la visibilità a tutti i partecipanti e gli spettatori presenti.
Consentire a tutti di assistere ai match in programma sul Centrale. Con questo spirito sarà montato un maxischermo al Campo Pietrangeli su cui saranno trasmessi i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Questa la scelta della Federazione Italiana Tennis e Padel dopo i sold out.🔗 Leggi su Romatoday.it
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