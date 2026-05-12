Sinner vince il derby contro Pellegrino è ai quarti degli Internazionali BNL d' Italia

Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino nel match valido per gli Internazionali BNL d’Italia, accedendo ai quarti di finale. La partita si è svolta al Centrale e si è conclusa con il punteggio di 6-2, 6-3, dopo circa un'ora e mezza di gioco. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato un ulteriore passo nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui