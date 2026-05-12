Sinner vince il derby contro Pellegrino è ai quarti degli Internazionali BNL d' Italia
Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino nel match valido per gli Internazionali BNL d’Italia, accedendo ai quarti di finale. La partita si è svolta al Centrale e si è conclusa con il punteggio di 6-2, 6-3, dopo circa un'ora e mezza di gioco. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato un ulteriore passo nel torneo.
Jannik Sinner vince anche il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul tennista pugliese al Centrale col punteggio di 6-2, 6-3 in una partita durata poco più di un'ora e mezza.Avvio di gara perfetto per Sinner avanti di due break dopo 4 game.🔗 Leggi su Romatoday.it
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