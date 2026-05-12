Darderi show | batte Zverev in rimonta e vola ai quarti degli Internazionali BNL d' Italia
Luciano Darderi ha conquistato un'importantissima vittoria agli Internazionali BNL d'Italia 2026, sconfiggendo in rimonta Alexander Zverev ai ottavi di finale. L'incontro si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, permettendo al tennista italiano di accedere ai quarti di finale del torneo. La partita si è svolta su un campo in condizioni soleggiate, con Darderi che ha recuperato uno svantaggio iniziale per ottenere il passaggio successivo nel torneo.
Uno strepitoso Luciano Darderi elimina in rimonta Alexander Zverev dagli Internazionali BNL d'Italia 2026. L'italiano perde il primo set ma poi vince le partita col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 dopo due ore e 24 minuti di gioco ringraziando il pubblico della Bnp Paribas Arena che ha sostenuto.🔗 Leggi su Romatoday.it
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