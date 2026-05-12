Darderi show | batte Zverev in rimonta e vola ai quarti degli Internazionali BNL d' Italia

Luciano Darderi ha conquistato un'importantissima vittoria agli Internazionali BNL d'Italia 2026, sconfiggendo in rimonta Alexander Zverev ai ottavi di finale. L'incontro si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, permettendo al tennista italiano di accedere ai quarti di finale del torneo. La partita si è svolta su un campo in condizioni soleggiate, con Darderi che ha recuperato uno svantaggio iniziale per ottenere il passaggio successivo nel torneo.

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