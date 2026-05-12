Un laser di ultima generazione per l' ospedale di Borgomanero | la donazione in ricordo di Simonluca
Un nuovo laser di ultima generazione è stato donato all’ospedale di Borgomanero, destinato al reparto di chirurgia generale. La donazione è stata fatta in memoria di Simonluca. La piattaforma laser Leonardo Mini Dual rappresenta un miglioramento nelle attrezzature disponibili per le procedure mediche. La consegna si inserisce in un progetto di aggiornamento tecnologico della struttura sanitaria.
L’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero potenzia la propria dotazione tecnologica con una nuova piattaforma laser Leonardo Mini Dual destinata alla struttura di chirurgia generale. Lo strumento è stato presentato lunedì 11 maggio presso l’aula magna del presidio ospedaliero.La donazione è.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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