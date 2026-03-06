Ospedale donazione da 130mila euro | è una colonna laparoscopica di ultima generazione

La fondazione Caricento ha donato all’ospedale di Cento una colonna laparoscopica di ultima generazione, del valore di 130mila euro. La donazione mira a migliorare le procedure chirurgiche e la sicurezza delle operazioni. L’ospedale utilizzerà la nuova apparecchiatura per interventi più avanzati e meno invasivi. La donazione rappresenta un supporto importante per le attività cliniche dell’ospedale.

La fondazione Caricento ha donato all’ospedale di Cento una colonna laparoscopica di ultima generazione, per un valore complessivo di 130mila euro, rafforzando in modo significativo la qualità e la sicurezza dell’attività chirurgica. La presentazione ufficiale della nuova apparecchiatura, è avvenuta giovedì 5 presso il Santissima Annunziata, alla presenza tra gli altri della direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini, del Sindaco di Cento Edoardo Accordi, della presidente della fondazione Caricento Raffaella Cavicchi e di tutto il consiglio di amministrazione e del direttore dell’Unità operativa chirurgia ospedale di Cento Giorgio Soliani. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Donazione da 280mila euro all’Ospedale Ramazzini di Carpi: un gesto anonimo per cinque reparti Ospedale di Branca, la donazione: nuovo macchinario da 6mila euro per il Centro regionale di Fibrosi CisticaUn analizzatore di ossido nitrico, del valore di 6mila euro e destinato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino,... Tutti gli aggiornamenti su Ospedale donazione da 130mila euro è.... Discussioni sull' argomento Ospedale, donazione da 130mila euro: è una colonna laparoscopica di ultima generazione; All’ospedale di Cento una nuova colonna laparoscopica da 130mila euro; CENTO: la Fondazione CariCento dona all’Ospedale di Cento una nuova ‘colonna laparoscopica’- video sul canale YouTube. Vicenza. Donazione da 100 mila euro alla Chirurgia pediatrica dell’ospedale San BortoloLa donazione ha consentito l’acquisto di una nuova colonna laparoscopica, completa di tutte le attrezzature su misura necessarie per intervenire con le metodiche mini invasive sui neonati. La ... quotidianosanita.it Questa sera ospitiamo con immenso piacere Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto in seguito al trapianto di un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di #Napoli. #drittoerovescio - facebook.com facebook Oggi, presso l’Ospedale Buzzi di Milano, alla presenza del presidente Marotta, si è tenuto un evento speciale per celebrare la nuova donazione effettuata dal club nerazzurro che contribuirà alla ristrutturazione degli spazi dedicati ai corsi pre-parto e alla ginna x.com