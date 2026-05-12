Un laboratorio dedicato ai bambini sulla biodiversità acquatica si è svolto tra i torrenti di Raggiolo, nel Casentino. L'iniziativa si è svolta nel pomeriggio del 12 maggio 2026, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare e conoscere da vicino gli ecosistemi delle acque del territorio. L'incontro ha coinvolto bambini di diverse età, che hanno potuto osservare e imparare attraverso attività pratiche e giochi all'aperto.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Un pomeriggio tra natura, scoperta e divertimento per avvicinare i più piccoli alla biodiversità acquatica del Casentino. L ’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, alle 15.00, quando Raggiolo ospiterà un laboratorio gratuito dedicato ai bambini tra i sei e i dodici anni in cui verrà offerta un’opportunità di scoperta di torrenti ed ecosistemi fluviali del territorio che circonda uno dei Borghi più Belli d’Italia. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa In Quiete, prenderà il via da Piazza San Michele da dove partirà una semplice camminata fino al nuovo Parco Fluviale della Mercatella in cui osservare e approfondire la conoscenza degli habitat acquatici e dei loro animali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un laboratorio per bambini sulla biodiversità acquatica tra i torrenti di Raggiolo

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