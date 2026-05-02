A Ferrandina, un'iniziativa ha coinvolto i bambini in un laboratorio sensoriale all’interno della Sala Consiliare, trasformata temporaneamente in uno spazio dedicato alla scoperta dell’olio. Durante l’attività, i partecipanti hanno potuto toccare, odorare e assaggiare l’olio, imparando a riconoscerne le caratteristiche. La guida dell’esperienza è stata affidata a un esperto, che ha illustrato le proprietà e le peculiarità di questo prodotto tradizionale.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la Sala Consiliare in un laboratorio sensoriale?. Chi ha guidato i bambini nella scoperta delle proprietà dell'olio?. Perché la formazione dei giovani è cruciale per la biodiversità locale?. Cosa hanno scoperto gli studenti assaggiando i prodotti dell'azienda Noviello?.? In Breve Vitina Marcantonio ha guidato il laboratorio sensoriale per le classi V B e D.. Paolo Colonna di OPROL ha promosso la formazione per consumatori consapevoli.. L'azienda Noviello ha offerto merenda con pane, olio e focaccia tipica.. L'attività si è spostata in Sala Consiliare per via del maltempo.. Le classi V B e D dell’Istituto Comprensivo F.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrandina: i bambini scoprono l’olio tra storia e biodiversità

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