Nonostante la pioggia, l’evento “Un Giorno per Noi” si è svolto con entusiasmo, coinvolgendo ragazzi, motori e una città che ha deciso di partecipare. La manifestazione, raccontata dall’alto da Click and Fly, ha visto la presenza di partecipanti e spettatori, anche sotto le gocce d’acqua. La giornata ha dimostrato come, in presenza di impegno e collaborazione, anche il maltempo può essere superato.

Arezzo “città universale”: entro il 2030 previsti 14 chilometri di pista ciclabile per evitare anziani vaganti sui marciapiedi La manifestazione inclusiva “Un Giorno per Noi” ha sfidato il maltempo: il video spettacolare di Click and Fly racconta emozioni, motori e solidarietà La pioggia ci ha provato. Ma quando ci sono di mezzo motori, ragazzi sorridenti e una città che decide di fare squadra, anche il maltempo finisce per fare da comparsa. È questo lo spirito di “Un Giorno per Noi”, la manifestazione inclusiva che anche quest’anno ha trasformato Arezzo in un grande circuito di emozioni, partecipazione e condivisione. Un evento nato dalla collaborazione tra ACI Arezzo, Commissione Sportiva, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Misericordia e numerose realtà del territorio.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Un Giorno per Noi”, neanche la pioggia ferma i sorrisi: il racconto dall’alto firmato Click and Fly

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

È Serie B! La festa della città nelle foto di Click and FlyArezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord! Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la...

Motori, sorrisi e adrenalina: le immagini di “Un giorno per Noi”“ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno paura “Biglietto, abbonamento e...

Argomenti più discussi: Un giorno per noi, obiettivo inclusione; Investire nel futuro; Stasera debutta al cinema il documentario su Giorgio Canali Con la pioggia dentro: la nostra intervista al regista Matteo Berruto; Un giorno per noi: successo ad Arezzo per la giornata dedicata ai ragazzo con disabilità tra sport, inclusione e sicurezza stradale.

?? Una regione dove la siccità ha cambiato tutto: acqua, mezzi di sussistenza, futuro. Per noi raccontare le emergenze significa anche questo: ascoltare e rendere visibili le storie delle comunità colpite dalla crisi climatica. Grazie a chi ha ascoltato, votato e x.com

Giacca WPB per escursioni di un giorno mentre si va in bicicletta reddit

Clamore presenta il singolo Non Fa per noi: il videoNon fa per noi è nata in un giorno di pioggia. Di quelli in cui il cielo sembra pesare addosso e i pensieri fanno più rumore delle gocce che battono sui vetri. L’aria era densa, quasi immobile, come ... tg24.sky.it